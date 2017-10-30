Под Киевом обстреляли автомобиль обвиняемого в покушении на Путина. Его жена погибла

На Украине под Киевом у поселка Глеваха обстреляли автомобиль, в котором находились Адам Осмаев, обвиняемый в покушении на президента России Владимира Путина, и его жена Амина Окуева, сообщает в фейсбуке советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

В результате Осмаев получил ранение, его жена погибла.

В июне на Осмаева уже нападали. Тогда петербургский предприниматель чеченского происхождения Артур Денисултанов ранил Осмаева выстрелом в упор, Амине Окуевой удалось ответным выстрелом ранить нападавшего. У мужчины был найден заграничный паспорт Украина на имя Александра Дакара 1958 года рождения, однако фотография совпадает с изображением другого человека, а именно — 50-летнего бизнесмена Денисултанова.

Однако Осмаевым он представился журналистом французского Le Mond Алексом Вернером и договорился с ними об интервью.

Напомним, в феврале 2012 года Адам Осмаев был объявлен российскими властями в международный розыск по подозрению в подготовке терактов и задержан в Одессе. По версии российской стороны, он готовил покушение на Владимира Путина. Сам Осмаев свою вину отрицал.

В ноябре 2014 года Приморский районный суд Одессы признал его виновным в подготовке покушения на российского президента. Суд отпустил Осмаева на свободу, потому как счел срок, который обвиняемый провел в заключении (2 года и 9 месяцев), достаточным наказанием.

После освобождения Адам Осмаев возглавил батальон имени Джохара Дудаева в составе сил АТО на Украине.