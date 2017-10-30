Спасатели нашли тело члена экипажа упавшего у берегов Норвегии вертолета Ми-8

Тело одного из членов экипажа российского вертолета Ми-8, упавшего в море 26 октября, найдено в 130 метрах от места затопления, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена Керстин Аскхольт.

Тело обнаружено на дне моря. Его поднимут в ближайшее время.

Керстин Аскхольт лично участвует в поиске пропавших россиян. В поисковой операции участвуют сотрудники МЧС, которые обследовали место крушения вертолета при помощи глубоководного аппарата «Фалькон».

Напомним, вертолет тверской компании «КонверсАвиа» упал в море у побережья Шпицбергена 26 октября. Накануне спасатели нашли обломки судна. По предварительным данным, к катастрофе могли могли привести некорректные действия пилотов в сложных метеоусловиях.

На борту судна были сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев и Максим Каулио. Экипаж состоял из командира Евгения Баранова, второго пилота Владимира Фролова, бортмеханика Алексея Поуляускаса, техника Марата Михтарова и инженера Алексея Королева.