Facebook и Google рассказали о вмешательстве «фабрики троллей» в выборы в США

Сразу три компании — Facebook, Twitter и Google — накануне слушаний в конгрессе США обнародовали новые данные о вмешательстве России в выборы в США. Из них следует, что на политическую ситуацию в Америке должны были повлиять миллионы фальшивых аккаунтов. Об этом сообщает Bloomberg.

Все компании заявили, что «пророссийский» контент разрабатывался и продвигался «Агентством интернет-исследований», которое известно как «фабрика троллей».

Так, в Facebook эта кампания оплатила рекламу для продвижения 120 страниц, на которых с января 2015 года по август 2017 года. было размещено около 80 тыс. записей. За месяц до выборов, в октябре 2016 года, соцсеть заблокировала 5,8 млн поддельных аккаунтов и удалила 170 аккаунтов в Instagram, содержащих 120 тыс. публикаций. Всего, по оценке Facebook, посты, связанные с интересами России в своих лентах тем или иным образом увидели 126 млн американцев или около 40% населения страны.

Google рассказала, что «Агентство» публиковало контент в YouTube, где для этого создало 17 каналов. На них были опубликованы 1 108 видеороликов общей длительностью 43 часа. С июня 2015 года по ноябрь 2016 года эти каналы получили 309 тыс. просмотров. Все эти каналы были заблокированы.

По данным Twitter, с «Агентством интернет-исследований» связаны 2 752 аккаунта. Твиты в них постились автоматически. С 1 сентября 2016 года по 15 ноября 2016 года сообщения от связанных с Россией аккаунтов составили 0,74% (1,4 млн) от числа всех сообщений, связанных с выборами.

Впервые об «Агентстве интернет-исследований» рассказала «Новая газета». Компания нанимала людей для распространения постов и комментариев в соцсетях и СМИ, формируя определенное общественное мнение. «Фабрику троллей» связывают со структурами Евгения Пригожина, известного как «повар Путина».

Позднее РБК сообщило, что «фабрика троллей» потратила на обеспечение работы в США около 2,3 млн долларов, при этом большая часть денег (около 2 млн) ушла на зарплаты 90 сотрудникам. По данным РБК, в общей сложности «американский» отдел вел не менее 118 сообществ и аккаунтов в Facebook, Instagram и Twitter.

В середине октября бывший сотрудник «Агентства интернет-исследований» из Санкт-Петербурга рассказал телеканалу «Дождь» о работе компании и ее влиянии на мнения за рубежом.

Тогда же ABC сообщило, что «Агентство» привлекало гражданских активистов США для разжигания расовых и политических конфликтов.

Расследование в связи с возможным вмешательством России в выборы в США началось весной 2017 года. 30 октября экс-главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявили обвинения по 12 пунктам, в том числе в отмывании денег и тайном сговоре, и поместили под домашний арест. Российские власти отрицают все обвинения во вмешательстве в выборы в других странах.