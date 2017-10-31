«Коммерсантъ» сообщил о забастовке адвокатов по назначению в нескольких регионах России

В нескольких регионах России адвокаты по назначению отказались выходить на следственные действия из-за многомиллионной задолженности со стороны МВД и судебного департамента. Об этом во вторник пишет «Коммерсантъ».

Газета отмечает, что подобная проблема возникала еще в прошлом году, когда прекратить свою деятельность собирались десятки тысяч защитников, но тогда выйти из ситуации помогло обещание срочно погасить задолженность. На этот же раз полицейские начальники на местах вынуждены просить адвокатов работать под гарантийные письма.

В Карелии государственные защитники уже начали забастовку. Региональное МВД задолжало адвокатам по назначению 7 млн руб. В ведомстве пояснили, что вместо 53,5 млн в этом году получило на оплату работы защитников около 35 млн руб. Дополнительные ассигнования возможны только при внесении поправок в федеральный закон о бюджете-2017. В связи с этим руководство МВД направляет адвокатам гарантийные письма, обещая в скором времени все погасить задолженность. При этом карельская прокуратура уже предупредила, что намерена провести жесткую проверку адвокатской палаты.

В Челябинской области адвокаты по назначению перестали работать в середине октября. Там долг местного управления МВД составил 12 млн руб.. Несмотря на то, что деньги до сих пор не выплачены, адвокаты «по просьбе губернатора» забастовку прекратили.

В Свердловской области адвокаты по назначению намерены не выходить на работу с 1 ноября. Долг со стороны регионального управления судебного департамента и главка МВД составляет более 21 млн руб.. Местная коллегия адвокатов рекомендовала не выполнять заявки дознавателей, не выходить в районные и городские суды. Рекомендации не касаются вызовов к следователям СУ СКР и областного суда, у которых нет задолженностей перед адвокатами. В ГУ МВД России по Свердловской области заявили, что часть долга за сентябрь уже уплачена, и сейчас он составляет 11,5 млн руб.