Путин подписал закон о повышении штрафов за отказ водителя пропустить пешехода

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов с 1,5 тыс. руб. до 2,5 тыс. рублей за отказ водителя пропустить пешехода, велосипедиста и иных участников движения (за исключением водителей транспортных средств). Закон был принят Госдумой 11 октября 2017 года и одобрен Советом Федерации 25 октября.

Кроме этого, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об использовании на платной основе двух участков дороги М-11 Москва – Санкт-Петербург в Тверской и Новгородской областях.

Речь идет об участках 208-й км – 258-й км в Тверской области и 334-й км – 543-й км в Новгородской области. Протяженность одного участка составляет 47,91 км, другого — 217,147 км. Альтернативный бесплатный проезд возможен по дорогам протяженностью 53,1 км и 220 км соответственно.

Крайним сроком взимания платы за проезд на данных участках в распоряжении правительства указан июль 2110 года.

Накануне Медведев утвердил изменения в ПДД. Они коснулись правила проезда перекрестков с круговым движением и ввели новый тип разметки — «вафельную».

Теперь автомобили, двигающиеся по перекрестку с круговым движением по умолчанию имеют преимущество перед теми, кто туда въезжает. Такая практика существует практически во всех европейских странах.

Раньше ПДД требовали, чтобы водители уступали дорогу тем, кто едет по кругу только в том случае, если там есть знак «уступи дорогу». В противном случае круг превращался в «нерегулируемый перекресток», где нужно уступать «помехе справа», то есть водителям, въезжающим на круг.

«Вафельная» разметка и ранее была прописана в ПДД, однако водители не обращали не нее внимание, так как штрафовать за такое нарушение технически трудно. С новой разметкой нарушения будет проще фиксировать на камеры. Сумма штрафа остается прежней — тысяча рублей.