Осмаев рассказал об обстоятельствах нападения под Киевом

Уроженец Чечни Адам Осмаев в интервью LB.ua рассказал подробности нападения на свой автомобиль, в котором погибла его жена Амина Окуева. Комментарий он дал, находясь в больнице, куда попал с легким ранением после обстрела.

В тот день семья возвращалась домой, Осмаев был за рулем. Машину обстреляли сразу после железнодорожного переезда. Осмаев попытался оказать первую помощь жене, но «ей сразу в голову попали».

На вопрос журналиста, видит ли он в нападении «российский след», Осмаев ответил утвердительно. Он сравнил нападение с покушением на депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука. «Это то же самое, это звенья одной цепи. Здесь действует террористическая группировка», — заявил он.

Напомним, 30 октября под Киевом обстреляли автомобиль, в котором находились Адам Осмаев и его жена Амина Окуева. Осмаев получил ранение, его жена погибла.

25 октября Мосийчук и еще пятеро человек пострадали при взрыве у здания телеканала «Эспрессо». Еще два человека в результате взрыва погибли. На Украине возбудили уголовное дело по статье «теракт».

В июне на Осмаева уже нападали. Тогда петербургский предприниматель чеченского происхождения Артур Денисултанов, представившись журналистом французского Le Mond Алексом Вернером, договорился об интервью с Осмаевым. На встрече он ранил его выстрелом в упор. Окуевой удалось ответным выстрелом ранить нападавшего.

В 2014 году Осмаев был осужден за подготовку покушения на президента России Владимира Путина. Суд отпустил Осмаева на свободу, потому как счел срок, который обвиняемый провел в заключении (2 года и 9 месяцев), достаточным наказанием. Сам Осмаев свою вину отрицал.

После освобождения Адам Осмаев возглавил батальон имени Джохара Дудаева в составе сил АТО на Украине.