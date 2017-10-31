Путин разрешил приставам задерживать должников по алиментам

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий Федеральной службе судебных приставов (ФССП) самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам. Закон был принят Госдумой 20 октября и одобрен Советом федерации 25 октября.

Раньше сотрудники ФССП не имели права доставлять принудительно должников для составления протокола. Этим занимались сотрудники Министерства внутренних дел (МВД), поскольку по вызовам в суд должники обычно не являлись. Изменения были мотивированы тем, что подключение полиции к подобным функциям усложняет процедуру и требует дополнительных расходов.

Авторы закона указывали, что после вступления в 2016 году статьи КоАП, которая предусматривает ответственность за неуплату денег на содержание детей или нетрудоспособных родителей, было возбуждено более 10 тыс. дел об административных правонарушениях. Должники погасили задолженность на сумму более 34 млн руб. Общая сумма задолженности россиян по уплате алиментов на конец 2016 года составила более 100 млрд руб.

В середине августа в Госдуму внесли законопроект о создании специального социального счета, который будет закрыт для судебных приставов. В действующем законодательстве уже есть положение о том, что приставы не могут забирать государственные выплаты, например, материнский капитал, однако, они забирают деньги со счетов обратно. В 2016 году общая сумма списанных денег у должников составила 4 млрд руб. Из них должникам пришлось возвращать 1,2 млн руб.