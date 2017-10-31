Telia продаст свою долю в «Мегафоне» Газпромбанку

Шведская телекоммуникационная компания Telia решила продать принадлежащий ей пакет акций сотового оператора «Мегафон» Газпромбанку. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Газпромбанку перейдет 19-процентный пакет акций «Мегафона». Цена сделки составит 514 рублей за акцию, или 60,4 млрд руб. за весь пакет.

Одним из условий сделки стало обязательство Газпромбанка не продавать акции в течение полугода с момента ее заключения.

В заявлении отмечается, что Газпромбанк находится под американскими и европейскими санкциями, однако сделка не предусматривает финансирование Газпромбанка и, значит, не подпадает под действие санкций.

По словам главы Telia Йохана Деннелина, решение выйти из капитала «Мегафона» «соответствует стратегии компании, предполагающей ориентацию на рынки Северной Европы и Балтии».

Telia была в числе первых зарубежных инвесторов «Мегафона», созданного в 1993 году. С 2012 года доля Telia в «Мегафоне» постепенно сокращалась. С начала октября этого года компания продала на открытом рынке 38,5 млн акций «МегаФона», сократив свою долю в нем с 25,2 до 19%.

«Мегафон» — второй по числу абонентов сотовый оператор в России. На конец первого квартала 2017 года, по данным агентства экономической информации «Прайм», компания обслуживала 75,6 млн пользователей.