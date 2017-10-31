Изобретатель из Дании признался в убийстве шведской журналистки

Изобретатель из Дании, капитан подлодки «Наутилус» Петер Мадсен признался в убийстве шведской журналистки Ким Валль и изменил показания о причине ее смерти. Об этом сообщила полиция Копенгагена, пишет The Local.

По словам Мадсена, журналистка умерла от отравления угарным газом, пока он находился на палубе. После этого он расчленил ее тело и выбросил за борт по частям. Ранее он утверждал, что Валль погибла от случайного удара люком по голове, а он выбросил ее тело нетронутым. Новую версию о причине смерти Ким Валль будут проверять специалисты.

Ранее представитель полиции говорил, что Мадсен изменил показания, но как именно, он не уточнил.

Вечером 10 августа самая большая в мире частной подлодка «Наутилус» вышла из Копенгагена. На ее борту находились два человека: сам Мадсен и журналистка из Швеции Ким Уолл, которая работала над статьей об изобретателе.

Из путешествия вернулся только изобретатель. Позднее по отдельности были найдены тело Валль, а потом ноги и голова. Руки не нашли до сих пор.

Мадсена арестовали по обвинению в убийстве. На компьютере в его офисе нашли видео с обезглавленными женщинами. Пропавшая журналистка сотрудничала с изданиями Guardian, The New York Times.