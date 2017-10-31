Руководитель избирательной кампании Ксении Собчак покинул ее штаб

Предвыборный штаб журналистки Ксении Собчак, которая объявила о намерении баллотироваться в президенты России, в полном составе покинула группа политтехнолога Алексея Ситникова. Эту информацию «Новой газете» подтвердила представитель Собчак Ксения Чудинова.

Она заявила, что причины такого решения ей неизвестны. В приемной Ситникова приняли запрос от «Новой».

Ранее во вторник о том, что штаб Собчак в полном составе покинула группа политтехнолога Алексея Ситникова, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванного сотрудника штаба. «Сегодня утром штаб пустой, Ситников увел с собой почти две трети всех сотрудников штаба. Просто тихо ушли и все», — сказал он. Ситников был недоступен для комментария.

Позднее The Bell в своем телеграм-канале сообщило об этом же со ссылкой уже на два источника, близких к штабу. По словам одного из них, «уход команды был неожиданным, ни о каких разногласиях речи до вчерашнего дня не было — наоборот, все были настроены доброжелательно».

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