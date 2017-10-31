СМИ связали дело ФСБ против Telegram с терактом в петербургском метро

Федеральная служба безопасности (ФСБ) запросила у администрации мессенджера Telegram информацию для дешифровки сообщений телефонов, связанных с предполагаемыми организаторами теракта в метро Санкт-Петербурга третьего апреля 2017 года. Об этом пишет «Republic». Как утверждает издание, именно за отказ ответить на этот запрос Мещанский районный суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей.

В запросе, с которым ознакомился интернет-ресурс, говорится о требовании ФСБ предоставить сведения по шести номерам, которыми, как считают в спецслужбе, пользовались «подозреваемые в причастности к террористической деятельности». При этом имена владельцев телефонов в сообщении не раскрываются, отмечает издание.

«Republic» также ссылается на материалы административного дела. Как пишет издание, в документах говорится, что 10 июля по всем шести телефонам были приняты отдельные секретные судебные постановления, разрешающие прослушивать разговоры и контролировать переписку.

Также издание отмечает, что два номера из письма ФСБ зарегистрированы на братьев Аброра и Акрама Азимовых, обвиняемых в организации теракта в петербургском метро.

В свою очередь, адвокат международной правозащитной организации «Агора», которая представляет интересы Telegram в деле против ФСБ, Рамиль Ахметгалиев, рассказал «Новой газете», что, по его мнению, информация, изложенная в публикации «Republic», лишний раз подтверждает «отсутствие законной цели запроса ФСБ к Telegram.

«Обратите внимание, что в ряде случаев абоненты использовали не мессенджер Telegram, а WhatsApp. Во вторых, в ряде случаев переписка в Telegram была прекращена, а телефоны изъяты еще весной этого года. А в запросе ФСБ речь идет о предоставлении ключей для дешифрования сообщений начиная с 19 июля и позже, то есть, зачем вам ключи для дешифрования, если переписка уже прекращена? Зачем вам ключи для дешифрования [сообщений Telegram], если речь идет о пользователе не Telegram, а WhatsApp? Это лишний раз подтверждает нашу основную позицию, что законной цели при запросе ФСБ информации у Telegram изначально не было. Это создание видимости наличия законной цели, но не более того», — уверен защитник.

Напомним, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел теракт. В результате погибли 16 человек (включая исполнителя теракта), еще около 50 человек пострадали. По данным следствия, взрыв совершил террорист-смертник Акбарджон Джалилов.

16 октября суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ от передачи ФСБ информации, которая позволяет декодировать переписку пользователей. Основатель компании Павел Дуров обвинил спецслужбы в нарушении Конституции и заявил о намерении оспаривать решение суда.

Позднее журналист «Эха Москвы» Александр Плющев обжаловал это решение в Мещанском суде Москвы. Однако суд в тот же день вернул иск журналиста.