«Парнас» предложил оппозиции объединиться для выдвижения кандидата в президенты

Партия «Парнас» предложила политику Алексею Навальному, журналистке Ксении Собчак и представителю «Яблока» Григорию Явлинскому объединиться, чтобы представитель оппозиции смог победить в президентской гонке. Об этом «Новой газете» рассказали в ПАРНАСе.

В пресс-службе партии добавили, что иные организации «демократического фланга», а именно Гражданская инициатива, Демвыборы, 5 декабря, Либертарианцы, Солидарность, также могут присоединиться к Коалиции.

Согласно стратегии «Парнаса», в декабре Навальный, Собчак и Явлинский должны выдвинуть свои кандидатуры, а в случае отказа властей зарегистрировать кого-либо устроить акцию протеста. Возможные участники Коалиции должны вместе собрать подписи для кандидатов.

«В случае отказа в участии в выборах президента всем кандидатам, Коалиция проводит объединенную кампанию гражданского протеста, объявляет выборы несвободными, нелегитимными и призывает граждан к активному их бойкоту с приходом на избирательные участки», — говорится в сообщении пресс-службы.

В партии допускают, что если власти зарегистрируют нескольких кандидатов сразу, то Коалиция «определит единого кандидата демократической оппозиции по заранее выработанному механизму».

Напомним, выборы президента России намечены на март 2018 года. О своем решении участвовать в президентской гонке также заявили глава ЛДПР Владимир Жириновский, бизнесмен Сергей Полонский и один из основателей движения «Наши» Борис Якименко, оппозиционер Алексей Навальный и телеведущая Ксения Собчак.

В президентской гонке намерены поучаствовать поэтесса Алина Витухновская, жена предпринимателя Николая Агурбаша Эльвира Агурбаш и журналистка Екатерина Гордон.