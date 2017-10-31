Политтехнолог Ситников рассказал о нехватке денег в штабе Собчак

Руководитель избирательной кампании Ксении Собчак политтехнолог Алексей Ситников рассказал о причинах, по которым он покинул штаб, передает РБК.

«Это нельзя даже штабом называть, команда только складывается. Там все непонятно, даже перечислять бессмысленно, что именно. Что касается финансов, то я сам снимал офис», — сказал Ситников.

По его словам, во время поездок на семинары в Екатеринбург и Краснодар члены штаба скидывались «кто сколько может» на билеты пресс-секретарю, оператору и охране.

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова сказала, что штаб не комментирует причины ухода команды Ситникова.

«Ей (Собчак — ред.) семинар оплачивал организатор, но нужно было послать пресс-секретаря с ней, охрану — вдруг (мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман— ред.) Ройзман подойдет или чернилами обольют, ну и оператор нужен, чтобы снимать на сайт», — отметил он.

Член штаба Собчак, журналист Антон Красовский объяснил РБК, что Ситникову«сразу было сказано», что команда только выстраивается. По словам Красовского, конфликта в штабе не было.

Ранее Ксения Чудинова подтвердила «Новой газете», что группа политтехнолога Алексея Ситникова в полном составе покинула штаб Ксении Собчак. Об отсутствии разногласий в штабе рассказал и источник The Bell. По его словам, «уход команды был неожиданным, ни о каких разногласиях речи до вчерашнего дня не было — наоборот, все были настроены доброжелательно».

Накануне основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский отказался финансировать кампанию Собчак. Предстоящее голосование он назвал «выборами без выбора».

Напомним, 18 октября Ксения Собчак объявила о планах выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. Она заявила, что позиционирует себя как кандидат «против всех».