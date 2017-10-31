Верховный суд предложил ввести в закон понятие уголовного проступка

Верховный суд предложил ввести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы новый тип наказуемого деяния — уголовный проступок, сообщает РБК.

Под проступком будет признаваться преступление небольшой тяжести, за которое не предусмотрено наказания в виде лишения свободы. По данным РБК, под эту категорию предлагается ввести около 80 составов УК. Например, клевета, виды мошенничества в сфере кредитования, выплат или с платежными картами, разглашение тайны усыновления, воспрепятствование работе избирательных комиссий или нарушение неприкосновенности жилища.​

Человек, совершивший уголовный проступок в первый раз, не будет нести уголовной ответственности. Его приговорят к штрафу, исправительным или обязательным работам. В случае, если человек уклоняется от наказания, ему грозит уголовная ответственность.

В прошлом году с такой инициативой уже выступал глава Верховного суда Вячеслав Лебедев. Он также предлагал, чтобы за совершение нетяжкого преступления человека сначала привлекали к административной ответственности, и только лишь при повторном совершении правонарушения — к уголовной.