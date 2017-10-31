В Крыму журналист рассказал об угрозах со стороны местного застройщика

Журналист крымского портала «Примечания» Евгений Гайворонский подал в УМВД г. Ялты заявление об угрозах убийством со стороны директора строительной компании «Ливадия Эстейт» Дмитрия Тюкаева. По словам Гайворонского, угрозы были озвучены после публикации материала о незаконной застройке курортного поселка Гаспра.

«Тюкаев позвонил мне в минувшую субботу. Сказал, что меня убьют. Потом сообщил, что под моей квартирой находится отряд людей нетрадиционной сексуальной ориентации, которые готовы устроить у меня дома гей-вечеринку, — рассказал Гайворонский «Новой газете». — Уже после нашего разговора мне начали звонить люди с незнакомых номеров, начинающихся на +7 (918) и заявлявших, что они являются представителями ЛГБТ-сообщества, и готовы подъехать ко мне домой».

Одновременно посты с информацией о том, что «ялтинский журналист Гайворонский организует гей-вечеринку» начали массированно публиковать бот-аккаунты в фейсбуке.

Через некоторое время, по словам Гайворонского, к нему приехали знакомые, которые сказали, что Тюкаев готов его простить и даже отблагодарить, если он изменит свою позицию и напишет «правильную статью».

«Я от этого предложения отказался», — говорит журналист.

В настоящий момент корреспонденту «Примечаний» пришлось покинуть свой дом и остановиться у знакомых. В заявлении в полицию он указал не только угрозы убийством, но и разглашение персональных данных: застройщик опубликовал в своем фейсбуке пост с домашним адресом Гайворонского и сообщением о том, что гей-вечеринки в квартире у журналиста будут проходить «каждую среду».

Конфликт Евгения Гайворонского с директором «Ливадия Эстейт» возник после того, как журналист опубликовал статью, в которой говорилось, что строительная компания возводит в курортном поселке Гаспра многоквартирные дома на землях, предназначенных под индивидуальное жилое строительство.

Узнать позицию Дмитрия Тюкаева «Новой газете» не удалось. Сначала он не брал трубку, затем оказался занят, а затем и вовсе отключил телефон.