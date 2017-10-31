Координатор штаба Навального в Кемерово заявила о давлении на нее через родственников

В одном из кузбасских университетов отчислили студента, его девушка Ксения Пахомова, координатор штаба политика Алексея Навального в Кемерово, уверена, что таким образом местная власть оказывает на нее давление, потому что подобные случаи с ее близкими происходили прежде.

В интервью телеканалу «ТВ2» студент Александр Степанцов рассказал, что его отчислили из Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) за «хвост» по практике.

По его словам, он единственный, кто получил неудовлетворительную оценку, а сама сдача дисциплины фактически не проходила. В доказательство этого «ТВ2» приводит скриншот переписки из общего чата студентов.

Степанцов заявил, что, несмотря на то, что он закрыл академическую задолженность, приказ о его отчислении уже был подписан.

«Преподаватель, который должен был поставить мне зачет по учебной практике, сказал, что на его памяти такие схемы в вузе проворачивали, только если хотели избавиться от студента» – заявил Степанцов «Радио Свобода».

В КузГТУ «Новой газете» сообщили, что студент отчислен за академическую задолженность.

«Ректор дал поручение разобраться в происходящем, по результатам проверки Степанцева либо восстановят, либо дадут развернутый ответ, почему отчислили», — сказала начальник управления информационной политики Наталья Павельева.

«ТВ2» также взял интервью у координатора штаба Навального в Кемерово Ксении Пахомовой. По ее словам, это не первый случай, когда местная власть, пытается «надавить» на нее через родственников.

Пахомова рассказала об инциденте, который произошел с ее бабушкой, смотрительницей кемеровского областного музея изобразительных искусств.

«Мы провели прямой эфир — политическое шоу «Кактус» на канале «Навальный LIVE». Я сидела в центре города перед цирком за столом и разговаривала по Skype. Видимо, нашу администрацию эту напугало настолько, что они привезли мою бабушку с работы туда, чтобы она со мной поговорила», — заявила Пахомова.

В музее ситуацию прокомментировать «Новой газете» отказались.

После публикации интервью на «ТВ2» Пахомава в своем твиттере сообщила, что ее маму также уволили с поста директора школы искусств №50.

Мою маму уволили с поста директора школы искусств №50 #ЗаНавального . Позвоните в администрацию и спросите, какого черта:83842365091 pic.twitter.com/cCAKJslFCB — Ксения Пахомова (@ks_pakhomova) October 31, 2017

Напомним, в середине июля полиция пришла с обысками в кемеровский штаб Навального. По словам координатора штаба, в полицию поступил звонок о наличии экстремистских материалов в здании штаба.