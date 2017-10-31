В Госдуме предложили изменить правила запроса силовиками закрытой информации у банков

В Госдуму внесли законопроект, который должен уточнить порядок получения правоохранительными органами информации в банках по операциям и счетам фирм, а также индивидуальных предпринимателей. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Думы.

Депутаты предлагают указать в соответствующих законах, что органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (ОРД), при запросе на получение информации в банках по операциям и счетам, не должны предоставлять банкам соответствующие решения судов. При этом отмечается, что судебное решение органам ОРД все же необходимо получить, а в запросе нужно лишь указать о его существовании.

«Руководитель органов, осуществляющих ОРД, в своем запросе должен указать, каким судом и когда, а также в отношении какого лица принято такое решение», — уточняет один из авторов законопроекта, первый зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Эрнест Валеев.

По его словам, необходимость этих поправок возникла из-за противоречий в статье 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» и статьях 8 и 9 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

В ряде случаев банки, получая запрос на предоставление справок по счетам от органов ОРД, удовлетворяются тем, что органами получено такое судебное разрешение. Некоторые же банки требуют, чтобы им предоставляли соответствующее судебное решение, — указал Валеев.

Депутат отметил, что закон о государственной тайне и государственной деятельности относит данные судебных решений к гостайне.

«Это значит, что они не могут быть переданы банкам. Поэтому мы предлагаем конкретно прописать, что и как должны прописать органы при требовании справок», — пояснил Валеев.

При этом депутат отметил, что статья «О банках и банковской деятельности» предусматривает случаи, когда госорганы получают закрытую банковскую информацию без судебного решения.

«Тем не менее, мы оставили порядок получения судебного разрешения органами ОРД в связи с тем, что рассмотрение судом и его разрешение является формой судебного контроля за оперативно-розыскной деятельностью», — отметил Валеев.

Кроме того, депутаты предлагают закрепить в законодательстве ответственность сотрудников банков за разглашение информации о запросах правоохранительных органов.