Спасатели достали тело погибшего при крушении российского Ми-8 у берегов Норвегии

Спасатели подняли со дна тело одного из находившихся на борту российского вертолета Ми-8, который потерпел крушение у берегов Шпицбергена, передает Интерфакс со ссылкой на руководителя оперативной группы МЧС на Шпицбергене Евгения Саидова.

«К работам были привлечены два судна, телеуправляемые необитаемые подводные аппараты и специальные подъемные устройства, оборудованные системами динамической стабилизации», — сказал Саидов.

Накануне губернатор Шпицбергена Керстин Аскхольт рассказала, что на дне моря нашли тело одного из членов экипажа. Керстин Аскхольт лично участвует в поиске пропавших россиян.

Напомним, 26 октября вертолет упал в море у побережья Шпицбергена. Спасатели искали судно на протяжении нескольких дней. По предварительным данным, к катастрофе могли привести некорректные действия пилотов в сложных метеоусловиях.

На борту судна были сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев и Максим Каулио. Экипаж состоял из командира Евгения Баранова, второго пилота Владимира Фролова, бортмеханика Алексея Поуляускаса, техника Марата Михтарова и инженера Алексея Королева.