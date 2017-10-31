Конституционный суд Испании отменил принятую Каталонией декларацию о независимости
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Пучдемон признал решение Мадрида провести досрочные выборы в Каталонии.
Конституционный суд Испании приостановил действие резолюции о провозглашении независимости Каталонии, передает Reuters.
Конституционный суд принял к рассмотрению ходатайство правительства Испании против решения каталонской палаты. Действие резолюции автоматически приостанавливается.
Накануне президент Каталонии Карлес Пучдемон, отстраненный от власти решением испанского правительства, уехал в Брюссель. Там ему могут предоставить политическое убежище, потому что власти Испании «уже говорят о тюремном заключении» для каталонского лидера. В этот же день генпрокурор Испании выдвинул обвинения против политиков, ответственных за провозглашение независимости Каталонии. Их обвиняют в мятеже, перевороте и хищении госсредств.
Бельгия — одно из немногих государств-членов Евросоюза, где граждане ЕС могут попросить политического убежища.
При этом законодательный орган Каталонии признал решение о своем роспуске испанскими властями и перестает работать до проведения новых досрочных выборов. Официальный представитель правительства Испании Иньиго Мендес де Виго заявил, что власти страны не против участия Каталонии Карлеса Пучдемона в выборах на ту же должность в декабре.
Ранее правительство Испании отправило в отставку Пучдемона, а также глав департаментов региона и главу местной полиции Хосеп Луис Траперо. Это произошло после того, как парламент Каталонии проголосовал за начало «конституционного процесса» по отделению региона от Испании.
Напомним, 1 октября жители Каталонии проголосовали за независимость региона. За отделение выступили более 90% каталонцев.