«Большая четверка» операторов связи пожаловалась на законопроект о регулировании трафика

Четверка крупнейших российских операторов связи — «МегаФон», «Вымпелком» (бренд — «Билайн»), МТС и «Т2 РТК холдинг» (Tele2) обратились к министру связи и массовых коммуникаций России Николаю Никифорову с критикой инициативы ведомства об ограничении маршрутизации российского интернет-трафика территорией России. С письмом компаний ознакомились «Ведомости».

Как пишет газета, в обращении говорится, что проблема доступа американских спецслужб к интернет-трафику россиян, находящихся за границей, «переоценена».

Операторы подчеркнули, что за пределами страны проходит только 1% трафика, а пропускать больше невыгодно. Также авторы письма посоветовали Минкомсвязи обсудить законопроект с участниками телекомрынка.

«Безопасность рунета важна, но надо поискать оптимальные способы ее решения», — отмечается в документе.

В феврале прошлого года Минкомсвязи разработало законопроект о государственном контроле над интернет-трафиком в России. Ведомство тогда, в частности, предложило сделать более контролируемыми зарубежные каналы связи и точки обмена трафиком.