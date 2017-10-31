Венедиктов попросил СК проверить возможных подстрекателей по делу Фельгенгауэр

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов попросил Следственный комитет проверить причастность возможных подстрекателей к нападению на журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Об этом Венедиктов написал в своем telegram-канале.

«Венедиктов попросил следствие внимательно изучить записи программ канала “Россия 24” и радио “Вести FM”», — говорится в сообщении.

По словам главреда «Эха Москвы», ведущие «России 24» Алексей Казаков и Антон Подковенко в программах, выходивших в эфир 11 и 12 октября, утверждали, что Фельгенгауэр и другие сотрудники «Эха Москвы» занимаются пропагандой и представляют опасность для стабильности в России.

Венедиктов также напомнил, что телеведущий Владимир Соловьев неоднократно говорил о журналистах «Эха Москвы» «в крайне агрессивном ключе».

«Следователям необходимо проверить, не подтолкнули ли Бориса Грица к нападению на Татьяну Фельгенгауэр эти или другие подобные высказывания», — считает главред.

Ранее гендиректор МИА «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести Недели» Дмитрий Киселе обвинил радиостанцию «Эхо Москвы» в создании «вокруг себя атмосферы ненависти». Соловьев также обвинил Венедиктова в травле журналистов ВГТРК.

Напомним, 24 октября Борис Гриц напал на Татьяну Фельгенгауэр. Он вошел в здание на Арбате, брызнул в лицо охраннику из газового баллончика, поднялся в редакцию и ударил журналистку ножом в горло. Суд арестовал Грица до 23 декабря, он частично признал вину.

Максим Прошкин