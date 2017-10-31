Новая газета

На Украине задержали сына главы МВД

Общество

Правоохранительные органы Украины задержали сына главы МВД страны Арсена Авакова Александра, передает «112 Украина».

«Его хотят лишить свободы, чтобы иметь возможность манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение. Александра задержали. Насколько мне известно, обыск не дал никакого результата, поэтому были изъяты телефоны и планшеты», — сказал бывший советник министра внутренних дел Илья Кива.

«Украинская правда» со ссылкой на источники ранее сообщила об обысках у Александра Авакова. По информации издания, они связаны с расследованием закупки МВД Украины рюкзаков в 2014-2015 годах. Сам Арсен Аваков позднее подтвердил информацию.

Издание напоминает, что в феврале 2015 года МВД заключило договоры с компанией «Днипровенд» на поставку пяти тысяч рюкзаков стоимостью 14,5 млн гривен и предприятием «Плигачов» на поставку тысячи рюкзаков стоимостью 2,1 млн гривен. СМИ сообщали, вещи купили через предприятия, подконтрольные Арсену Авакову. 

В июле 2015 года в связи с этой ситуацией завели уголовное дело.

Теги:
аваков, обыски, украина
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