На Украине задержали сына главы МВД

Правоохранительные органы Украины задержали сына главы МВД страны Арсена Авакова Александра, передает «112 Украина».

«Его хотят лишить свободы, чтобы иметь возможность манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение. Александра задержали. Насколько мне известно, обыск не дал никакого результата, поэтому были изъяты телефоны и планшеты», — сказал бывший советник министра внутренних дел Илья Кива.

«Украинская правда» со ссылкой на источники ранее сообщила об обысках у Александра Авакова. По информации издания, они связаны с расследованием закупки МВД Украины рюкзаков в 2014-2015 годах. Сам Арсен Аваков позднее подтвердил информацию.

Издание напоминает, что в феврале 2015 года МВД заключило договоры с компанией «Днипровенд» на поставку пяти тысяч рюкзаков стоимостью 14,5 млн гривен и предприятием «Плигачов» на поставку тысячи рюкзаков стоимостью 2,1 млн гривен. СМИ сообщали, вещи купили через предприятия, подконтрольные Арсену Авакову.

В июле 2015 года в связи с этой ситуацией завели уголовное дело.