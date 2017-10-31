Пучдемон признал решение Мадрида провести досрочные выборы в Каталонии

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон признал решение Мадрида провести в регионе досрочные выборы 21 декабря. Сообщает корреспондент «Новой газеты» с пресс-конференции Пучдемона в Брюсселе.

Политик также опроверг слухи, что он уехал в столицу Евросоюза, Брюссель, чтобы получить политическое убежище. В Бельгию отстраненный глава Каталонии приехал, чтобы «обеспечить безопасность» себе и еще пяти членам распущенного парламента.

«Мы здесь в поиске гарантий, которых у нас нет в Испании и даже в Каталонии», — сказал Пучдемон, призвав Европу «оказать помощь» «незаконно преследуемым» представителям «легитимных каталонских властей», которые намерены «продолжать свою работу» из Брюсселя. На вопрос о том, как долго он и его соратники намерены оставаться в Брюсселе, политик ответил, что «это зависит от обстоятельств».

Пучдемон также выразил уверенность в том, что испанские власти преследуют его и других членов каталонского правительства «не из желания правосудия, а из желания мести», напомнив, что по обвинениям, которые им предъявлены, может грозить до 30 лет тюрьмы. «Мы не собираемся уходить от юридической ответственности, но мы хотим справедливости», — подчеркнул каталонский лидер, попросив «гарантий у Европы».

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Ранее правительство Испании отправило в отставку Пучдемона, а также глав департаментов региона и главу местной полиции Хосеп Луис Траперо. Это произошло после того, как парламент Каталонии проголосовал за начало «конституционного процесса» по отделению региона от Испании.

В свою очередь, Конституционный суд Испании приостановил действие резолюции о провозглашении независимости Каталонии. Генпрокурор страны также выдвинул обвинения против политиков, ответственных за провозглашение независимости Каталонии.

Напомним, 1 октября жители Каталонии проголосовали за независимость региона.