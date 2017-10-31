Онищенко рассказал о подготовке законопроекта о биологической безопасности россиян

Правительство разрабатывает законопроект о биологической безопасность россиян. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире телеканала «Россия-1», передает «Интерфакс».

По мнению Онищенко, необходимо взять под серьезный контроль работу иностранных лабораторий, которые проводят клинические исследования «во многих клиниках крупных городов нашей страны» и «имеют возможность изучения этого материала и передачи данных за рубеж».

«То, что сегодня происходит сбор жидкостей, и органов, и тканей наших сограждан — это ни что иное, как свидетельство того, что США не прекратили свою наступательную военную программу», — заявил депутат, отметив, что он неоднократно обращал на это внимание спецслужб.

По мнению Онищенко, о сборе биологического материала россиян иностранными компаниями «свидетельствует то, что вокруг нас создан пояс военно-биологических объектов: это Грузия, Казахстан, Азербайджан, сейчас интенсивно такие работы ведутся на Украине».

Накануне во время заседания Совета по правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин неожиданно заявил, что иностранцы уже давно собирают по всей стране биологический материал россиян.

Глава государства охарактеризовал деятельность по сбору биологического материала россиян как «целенаправленную и профессиональную».

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что информацию о сборе биоматериала россиян иностранными компаниями Владимир Путин получает от спецслужб. По словам Пескова, этим сбором занимаются представители неправительственных организаций и других органов.