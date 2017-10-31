В Москве арестовали экс-главу «Нафтогаза Украины»

Таганский суд Москвы арестовал до 12 декабря бывшего главу «Нафтогаза Украины» Игоря Бокая. Об этом «Новой газете» рассказала пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

По ее словам, Бокая задержали по подозрению в крупном мошенничестве (часть 4 статься 159 УК РФ).

Следователи считают, что экс-глава «Нафтогаза Украины» обманным путем завладел деньгами посторонних, утверждают украинские СМИ. По их информации, уголовное дело завели после поступления 10 заявлений в прокуратуру.

СМИ настаивают, что среди заявителей был российский бизнесмен Алишер Усманов, потому что Бокай якобы задолжал предпринимателю девять млн долларов.

Напомним, Игорь Бокай был инициатором создания «Нафтогаза Украины» и стал первым президентом компании. Однако в 2005 году власти Украины возбудили против нефтяника ряд уголовных дел о превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими.

Бокай покинул Украину и получил российское гражданство.