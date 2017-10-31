Новая газета

Прокуратура проверяет массовую гибель нерп на Байкале

Общество

Западнобайкальская природоохранная прокуратура обследовала акваторию озера Байкал после массовой гибели нерп, сообщается на сайте ведомства.

Проверки также проводят Росрыболовство, ветеринарные службы Иркутской области и Росприроднадзор. 

 Биологи Иркутского нерпинария назвали предварительные причины гибели животных. По данным специалистов, это, вероятнее всего, результат естественного отбора. «Корма для такой большой популяции недостаточно, слабые животные заболевают и погибают», — объяснили биологи.

На южном побережье Байкала в Иркутской области и Бурятии нашли более 130 мертвых нерп. Не исключается, что нерпы погибли от остановки сердца или из-за шторма.

В 2009 году был введен запрет на добычу и вылов байкальской нерпы в южных районах Байкал. В настоящее время популяция насчитывает примерно 130 тысяч особей. При этом ученые отмечают, что ее оптимальная величина — 50-60 тысяч животных.

В 1980-х годах также были случаи массовой гибели байкальских нерп. Тогда причиной смерти животных стал вирус чумы плотоядных. 

Теги:
животные, нерпа, байкал
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