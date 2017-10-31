Прокуратура проверяет массовую гибель нерп на Байкале

Западнобайкальская природоохранная прокуратура обследовала акваторию озера Байкал после массовой гибели нерп, сообщается на сайте ведомства.

Проверки также проводят Росрыболовство, ветеринарные службы Иркутской области и Росприроднадзор.

Биологи Иркутского нерпинария назвали предварительные причины гибели животных. По данным специалистов, это, вероятнее всего, результат естественного отбора. «Корма для такой большой популяции недостаточно, слабые животные заболевают и погибают», — объяснили биологи.

На южном побережье Байкала в Иркутской области и Бурятии нашли более 130 мертвых нерп. Не исключается, что нерпы погибли от остановки сердца или из-за шторма.

В 2009 году был введен запрет на добычу и вылов байкальской нерпы в южных районах Байкал. В настоящее время популяция насчитывает примерно 130 тысяч особей. При этом ученые отмечают, что ее оптимальная величина — 50-60 тысяч животных.

В 1980-х годах также были случаи массовой гибели байкальских нерп. Тогда причиной смерти животных стал вирус чумы плотоядных.