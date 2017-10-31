Министр правительства Болгарии ушел в отставку из-за журналистского расследования

В болгарском кабинете министров во главе с премьером Бойко Борисов менее через пять месяцев работы произошла громкая отставка. Пост министра здравоохранения добровольно покинул генерал Николай Петров, который ранее возглавлял военно-медицинскую академию.

Поводом отставки стал вышедший в минувшее воскресенье в эфире телеканала BTV репортаж о сомнительных аспектах деятельности Петрова во главе академии.

В распоряжении журналистов оказались материалы аудиторской проверки, из которых следовало, что Петров осуществил коммерческие закупки медицинского оборудования и материалов на общую сумму в 1,7 миллиона левов (более 800 тысяч евро). Оборудование он купил у двух фирм, которые официально не значились в государственном реестре.

Проверка проводилась по поручению министра обороны в период, когда у власти из-за досрочных парламентских выборов находилось техническое правительство. Тогда же руководство оборонного ведомства направило представление в прокуратуру для правовой оценки действий Петрова.

Пока шло изучение документов, был сформирован новый кабинет Борисова, в котором он предложил экс-главе ВМА должность министра здравоохранения. Чуть позже прокурорские работники вынесли свой вердикт — генерал действовал по закону, состав преступления отсутствует.

Однако журналисты смогли доказать, что получившие приоритетное право на поставки в ВМА фирмы были связаны с гражданским мужем дочери генерала Петрова. В социальных сетях они нашли их совместные фотографии.

На следующий день после телевизионной передачи министр подал заявления о своей отставке.