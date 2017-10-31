Пригожин рассказал об отсутствии планов по покупке «Фонтанки» и «Делового Петербурга»

Миллиардер Евгений Пригожин заявил, что не планирует покупать петербургские издания «Фонтанка» и «Деловой Петербург ». Об этом он сказал РИА-Новостям.

«Таких планов у меня нет», — передает агентство слова бизнесмена.

Ранее во вторник «Новая газета» сообщила о планах миллиардера Евгения Пригожина по покупке двух петербургских СМИ — «Фонтанки» и «Делового Петербурга».

«Новой» стало известно, что на людей, имеющих вес в принятии решений по судьбе издания было оказано давление. Им предложили продать Пригожину «Фонтанку» и «Деловой Петербург».

25 октября депутаты петербургского Законодательного собрания попросили руководителя ГСУ Следственного комитета России по Петербургу Александра Клауса возбудить уголовное дело о воспрепятствовании законной деятельности журналистов издания «Фонтанка» и допросить по этому делу миллиардера Евгения Пригожина.

В обращении в СК авторы обращения указали, что хакерская атака на сайт «Фонтанки», из-за которой он был недоступен большую часть дня 24 октября, связана с профессиональной деятельностью редакции.

Авторы письма объяснили такую необходимость тем, что после ряда критических публикаций «Фонтанки», в которых упоминался Пригожин и связанные с ним структуры, в отношении издания появлялись угрозы. Одновременно с этим в различных изданиях публиковались негативные материалы о «Фонтанке».