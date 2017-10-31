Власти Москвы повысили размер пенсии и некоторых ежемесячных пособий в 2018 году

Столичные власти увеличили размер минимальной пенсии на три тысячи рублей, теперь она составит 17,5 тысяч рублей в 2018 году. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Решение о существенном увеличении социальных выплат принято из-за улучшения экономической ситуации», — пояснили в мэрии.

Со следующего года также вырастет размер ежемесячного пособия на ребенка в малообеспеченных (до 10-15 тысяч рублей) и в обычных (до 4-6 тысяч рублей) семьях.

Кроме того, власти поднимут суммы выплат детям-инвалидам (до 12 тысяч рублей). Увеличение пособий коснется участников Великой Отечественной войны и москвичей, доживших до 101 года.

Пенсионеры, удостоенные почетных званий заслуженных и народных артистов РСФСР, СССР и России, начнут получать дополнительную выплату в размере 30 тысяч рублей в месяц.

На сайте отмечается, что повышение размера выплат коснется 2,2 млн москвичей. Всего в столице, согласно данным за 2017 год, проживает около 12 млн человек.

Напомним, 24 октября Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «с большой долей вероятности» будет баллотироваться на новый срок. Он добавил, что нужно дождаться объявления о начале избирательной кампании.

Максим Прошкин