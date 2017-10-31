РИА Новости: экс-главу «Нафтогаза Украины» задержали по подозрению в мошенничестве на 630 млн долларов

Бывшего главу «Нафтогаза Украины» Игоря Бакая задержали по подозрению в хищении 630 млн долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, Бакаю вменяются хищение у холдинга «Металлоинвест», который принадлежит бизнесмену Алишеру Усманову. Официального подтверждения этой информации нет.

В свою очередь, на сайте МВД России появилось сообщение, что сотрудники правоохранительных органов задержали «учредителя коммерческой организации, подозреваемого в хищении более 630 миллионов рублей одного из горно-металлургических холдингов».

Ранее Таганский суд Москвы арестовал до 12 декабря бывшего главу «Нафтогаза Украины» Игоря Бакая. По словам пресс-секретаря суда, Бакая задержали по подозрению в крупном мошенничестве (часть 4 статься 159 УК РФ).

Игорь Бакай был инициатором создания «Нафтогаза Украины» и стал первым президентом компании. Однако в 2005 году власти Украины возбудили против нефтяника ряд уголовных дел о превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. Бакай покинул Украину и получил российское гражданство.

Максим Прошкин