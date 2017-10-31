Власти Дзержинска: пригрозившая ФСБ учительница «возможно несколько преувеличила»

Учительница одной из школ Дзержинска «возможно несколько преувеличила» значение того, что ученики вступили в протестную группу в соцсети «ВКонтакте». Так местные власти ответили на запрос РБК по поводу опубликованного в сети видео, где педагог грозит «черными списками ФСБ» ученикам.

Чиновники заметили, что «возможно был выбран неверный тон общения», однако, по их словам, педагог исходила из лучших побуждений. «Это было вызвано беспокойством о детях, желанием уберечь их от возможных неприятностей», — заявили они.

Власти добавили, что в Дзержинске уже второй год подряд работает проект «Дети и сети», в рамках которого, в частности, осенью учителям, родителям и детям предложили «обсудить способы противостояния манипуляциям в сети и методы психологической защиты».

Напомним, 28 октября в соцсети «ВКонтакте» появилось видео разговора учительницы с учениками 11-класса, которые вступили в группу «Дзержинск против роста цен на проезд». Эта группа была создана для координации протестных действий местных жителей после того, как власти Дзержинска заявили, что планируют повысить цены на проезд с 18 до 25 руб.

На видео учительница пыталась убедить школьников в том, что они должны покинуть эту группу. Она убеждала, что нахождение в ней делает старшеклассников предметом внимания спецслужб. И все, кто состоит в этой группе, якобы попадут в «черные списки ФСБ», и в целом «испортят себе жизнь».