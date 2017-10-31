ФСБ задержала волгоградского предпринимателя, близкого к региональному СК

Как стало известно «Новой газете», группа оперативных работников Управления «М» ФСБ задержала в Волгограде авторитетного предпринимателя Владимира Зубкова. Бизнесмен был задержан после обысков в его городских квартирах и усадьбе в Сосновом бору.

Впервые о Владимире Зубкове стало широко известно в 2011 году, когда был убит его старший бизнес-партнер и вице-президент Федерации бокса Волгоградской области Владимир Кадин. Установить организаторов покушения на Кадина тогда не удалось, поскольку исполнитель убийства был застрелен охранниками авторитета.

Между тем после гибели партнера Зубков продолжил управление их совместными активами на территории области — торговыми и офисными центрами, продуктовыми рынками, строительными предприятиями.

В 2012 году депутат Госдумы Алексей Митрофанов в своем обращении на имя генпрокурора Юрия Чайки упоминал Зубкова как одного из участников «сложившейся административно-коррупционной системы государственной власти в Волгоградской области» и приближенного к высокопоставленным офицерам правоохранительных структур, прежде всего — к начальнику регионального управления Следственного комитета Михаилу Музраеву. Спустя два года в отношении Митрофанова было возбуждено уголовное дело, но благодаря депутатской неприкосновенности ему удалось покинуть Россию перед предъявлением обвинения.

Музраев, о связях которого писал парламентарий, — многолетний глава областного следствия, близкий друг арестованного летом прошлого года Михаила Максименко и первый наставник большинства следователей, ныне служащих в центральном аппарате ГСУ СКР.

Источники в ФСБ не раскрывают причину задержания Владимира Зубова и не комментируют его связи с руководством областного правоохранительного блока.