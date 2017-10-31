Решение об уходе политтехнолога Ситникова из штаба приняла сама Собчак

Решение об уходе политтехнолога Алексея Ситникова из избирательного штаба журналистки Ксении Собчак приняла сама Собчак. Об этом в беседе с «Коммерсантъ FM» рассказал политтехнолог Виталий Шкляров, отвечающий в штабе за онлайн-направление.

«Это решение Ксении Анатольевны было — главного человека штаба. Какая там точно причина, я думаю, все-таки лучше адресовать вопрос ей. Но это было в любом случае ее решение — она сказала, что он больше с нами не работает», — сказал он.

По словам Шклярова, «это простой нормальный рабочий процесс», «это хороший сигнал, что мы очень избирательно подходим к команде, правда выбираем лучших».

Он также отметил, что «вопрос денег всегда в избирательной кампании стоит остро», и то, что их нет в штабе Собчак, свидетельствует о том, что Собчак не является «кремлевским проектом».

«Денег нет, проверки обещают — вот, пожалуйста, доказательство, что никакой не кремлевский проект», — сказал он.

Напомним, ранее сам Ситников пояснил свой уход нехваткой денег в штабе Собчак и тем, что ее команда «только складывается», а потому работает беспорядочно. В штабе, по его словам, «царит неразбериха», «все непонятно, и вся кампания была придумана на коленке».

Другой член штаба, журналист Антон Красовский в беседе с РБК отметил, что Ситникову «сразу было сказано», что команда только выстраивается. По его словам, конфликта в штабе не было.

В штабе Ситников должен был заниматься избирательной кампанией Собчак, а именно организацией работы штабов, взаимодействием с волонтерами, сбором подписей.

Со стороны Ксении Собчак комментариев пока нет. Ее пресс-секретарь Ксения Чудинова ранее заявляла, что штаб не комментирует причины ухода команды Ситникова.

Об уходе группы политтехнолога Алексея Ситникова из штаба Ксении Собчак стало известно утром 31 октября.