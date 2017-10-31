В центре Нальчика ОМОН разогнал несогласованный митинг

В центре Нальчика бойцы ОМОНа разогнали жителей, которые вышли на несогласованный митинг перед администрацией города и потребовали встречи с мэром Арсеном Алакаевым, сообщает «Кавказский узел».

По данным издания, жители поселка Вольный аул требовали от властей передать им земли под строительство домов. В акции участвовали несколько сотен человек. Из толпы бойцы ОМОНа выхватили нескольких человек и увезли их на полицейских автомобилях. Мэр к собравшимся так и не вышел.

По данным «Кавказ.Реалии», во время разгона были задержаны руководитель инициативной группы жителей Вольного аула Аслан Иритов, Султан Пшигусов и еще десять человек.

Также «Кавказский узел» сообщает, что утром домой к Иритову ворвались полицейские и избили его самого, брата, жену и дочь.

Супруга Марина рассказала изданию, что у нее сломаны пальцы, брату Иритова сломали ребра. «Аслан — инвалид, какое он может оказать сопротивление? У него нет кистей рук», — добавила она. Дочь Иритова сообщила, что «всего их [полицейских] было 30–40 человек, они приехали на 20 машинах».

По словам жены Иритова, полиция задержала троих участников инициативной группы.

«Кавказ.Реалии» сообщает, что жители требуют землю под строительство домов с 2014 года. В том же году мэрия Нальчика предложила создать общественную организацию, в которую бы вошли нуждающиеся жители аула. Участки должны были раздать бесплатно. Однако в течение двух лет вопрос с участками так и не был решен.