СМИ узнали о смерти около 200 человек после ядерных испытаний в КНДР

Порядка 200 человек могли погибнуть из-за обвала в подземном тоннеле при проведении ядерного испытания в КНДР. Об этом сообщает японская телекомпания «Асахи-ТВ» со ссылкой на осведомленный источник.

По данным телеканала, инцидент произошел 10 сентября в районе полигона Пхунгери, крупнейшего испытательного полигона ядерного оружия на территории КНДР. Во время прокладки подземного тоннеля произошел обвал. Изначально под завалами оказались около 100 человек, во время спасательных работ произошел еще один обвал, и общее число жертв может достигать 200 человек.

Предположительно, причиной происшествия стал провал почвы при взрыве ядерного устройства, который был произведен 3 сентября. Пхеньян заявил об «успешном» испытании водородной бомбы. В официальном сообщении северокорейских властей отмечалось, что испытание стало значимым шагом в продвижении ядерной программы КНДР.

Тогда СМИ сообщили о землетрясении на севере КНДР, где расположен полигон Пхунгери.Его магнитуда, по разным оценкам составила от 5,6 (по данным южно-корейских сейсмологов) до 6,4 (по оценке Камчатского филиала Геофизической службы РАН). Власти Японии и Южной Кореи заявили, что причиной землетрясения могли стать ядерные испытании КНДР.