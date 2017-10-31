Адвокат сообщил о переводе Белых из больницы в СИЗО «Лефортово»

Экс-губернатор Кировской области Никиты Белых, обвиняемый в получении взятки, перевели из больницы «Матросская тишина» в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Андрей Грохотов.

«Сейчас он переведен обратно в СИЗО «Лефортово» и чувствует себя плохо. Сегодня я у него был, жалобы на здоровье у него есть. Белых, конечно, уставший. Проблемы, которые у него есть, всегда после поездок обостряются. Он об этом говорил в суде», — сказал защитник.

Ранее неоднократно сообщалось о плохом самочувствии Белых. Так, на заседании 11 октября экс-губернатору в очередной раз стало плохо. В зал суда вызвали «скорую», однако госпитализировали Белых только через два дня.

Несмотря на это суд отказался изменить меру пресечения Белых на домашний арест и продлил его содержание под стражей до февраля 2018 года. Следующее заседание по делу состоится в среду, 1 октября.

Накануне на заседании Совета по правам человека (СПЧ) с участие президента России Владимира Путина правозащитница Людмила Алексеева заявила о невиновности Белых и предложила лично за него поручиться. Глава государства заявил, что виновность или невиновности экс-губернатора «должен определить суд».

Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в ресторане торгово-офисного центра «Lotte Plaza» на Новом Арбате, при получении меченых денег. Всего, по версии Следственного комитета, Белых полагалось 400 тысяч евро за оказание помощи двум предприятиям. Экс-губернатор свою вину не признает.