Написавшую на лбу школьника «дурак» учительницу оштрафовали на тысячу рублей

В Санкт-Петербурге мировой суд оштрафовал на тысячу рублей учительницу школы, которая написала на лбу школьника «дурак». Об этом сообщила старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по связям со СМИ Юлиана Алексеева, передает ТАСС.

Педагога признали виновной в оскорблении (часть 1 статьи 5.61 КоАП). Суд назначил ей минимальный штраф «с учетом смягчающих обстоятельств — наличия на иждивении несовершеннолетнего ребенка».

21 сентября в петербургской школе № 684 учительница Ольга Алферова написала ручкой слово «дурак» на лбу второкласснику, после того, как на перемене дети разрисовали себе фломастерами руки. С надписью на лбу 8-летний мальчик просидел весь урок. По словам матери школьника Натальи Воронцовой, одноклассники смеялись над ним и показывали пальцем.

Родители мальчика обратились в прокуратуру. В ведомстве после проверки заявили, что своими действиями учительница нарушила права учащегося, гарантированные Конституцией, оскорбив его честь и достоинство в неприличной форме.

Алферова извинилась перед семьей мальчика. Однако через неделю ее уволили из школы с формулировкой «за совершение аморального поступка». При этом родители учеников выступали против ее увольнения и собрали подписи в поддержку учительницы.