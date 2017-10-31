Обвиняемая по делу о ДТП в Балашихе согласилась компенсировать расходы на похороны ребенка

Ольга Алисова, обвиняемая по делу о ДТП в Балашихе, в котором погиб 6-летний мальчик, частично признала иск о материальном и моральном возмещении семье погибшего.

Обвиняемая заявила о готовности компенсировать материальные издержки на похороны — 61 560 рублей, но моральную компенсацию в размере десяти миллионов рублей отказалась платить, потому что произошедшее, по ее словам, — несчастный случай. Адвокат Алисовой заявила, что в собственности у ее подзащитной, кроме машины за 300 тысяч рублей ничего нет.

Ранее отец погибшего Алексей Шимко потребовал отвода судьи. Он неоднократно жаловался на небрежное обращение следствия с вещественными доказательствами. По мнению Шимко, суд в нынешнем составе косвенно заинтересован в определенном исходе уголовного дела и не обеспечивает равенство сторон.

23 апреля 2017 года шестилетний Алексей Шимко погиб под колесами автомобиля. Мальчик возвращался с прогулки домой. В тот момент, когда он перебегал дорогу, его сбил черный автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась Ольга Алисова. По словам очевидцев, она переехала ребенка передними и задними колесами, после чего протащила его по дороге около десяти метров.

Сразу после происшествия водитель заявила, что ребенок был пьян. В июне следователь вручил отцу мальчика заключение судмедэкспертизы, в которой было установлено, что в крови его сына на момент аварии было 2,7 промилле алкоголя.

В ходе процесса выяснилось, что обвиняемая в момент наезда на мальчика говорила по телефону. Алисовой грозит до пяти лет лишения свободы.

Никита Всесвятский