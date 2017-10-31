Новая газета

В центре Нью-Йорка пикап врезался в людей. Восемь человек погибли

Общество

В центре Нью-Йорка (США) на Манхеттене у мемориала Всемирного торгового центра пикап въехал в людей, сообщают BBC и The New York Times. По данным властей Нью-Йорка, в результате инцидента погибли восемь человек, еще не менее девяти ранены.

Предварительно известно, что водитель пикапа намеренно выехал на велосипедную дорожку и сбил нескольких велосипедистов, после чего проехал еще один квартал и врезался в школьный автобус.

Затем мужчина вышел из машины и стал размахивать предметом, похожим на пистолет. Как сообщили очевидцы CNN, мужчина выкрикивал «Аллаху Акбар!». На видео, опубликованном в социальных сетях, видны тела и брошенные велосипеды.

Позже в NYPD уточнили, что стреляли сами полицейские. Они ранили водителя в ногу и задержали его. Сейчас он находится под стражей.

Мотивы преступника пока не ясны. Однако власти Нью-Йорка уже официально признали случившееся терактом.

Теги:
происшествия, полиция, нью-йорк, сша, стрельба
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