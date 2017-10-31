В центре Нью-Йорка пикап врезался в людей. Восемь человек погибли

В центре Нью-Йорка (США) на Манхеттене у мемориала Всемирного торгового центра пикап въехал в людей, сообщают BBC и The New York Times. По данным властей Нью-Йорка, в результате инцидента погибли восемь человек, еще не менее девяти ранены.

Предварительно известно, что водитель пикапа намеренно выехал на велосипедную дорожку и сбил нескольких велосипедистов, после чего проехал еще один квартал и врезался в школьный автобус.

Victims could be seen along more than 15 blocks after a man drove down a bike path in Lower Manhattan:https://t.co/uRpCKFT6sZ pic.twitter.com/5kSygbiLuT — NYT Graphics (@nytgraphics) October 31, 2017

Затем мужчина вышел из машины и стал размахивать предметом, похожим на пистолет. Как сообщили очевидцы CNN, мужчина выкрикивал «Аллаху Акбар!». На видео, опубликованном в социальных сетях, видны тела и брошенные велосипеды.

BREAKING VIDEO: Shooting/car ramming incident Manhattan, multiple injured. Warning Graphic content pic.twitter.com/s6sELaTU2P — News_Executive (@News_Executive) October 31, 2017

Позже в NYPD уточнили, что стреляли сами полицейские. Они ранили водителя в ногу и задержали его. Сейчас он находится под стражей.

Мотивы преступника пока не ясны. Однако власти Нью-Йорка уже официально признали случившееся терактом.