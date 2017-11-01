Власти Нью-Йорка признали наезд на людей на Манхэттене терактом

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио признал наезд на людей на Манхэттене терактом, передает CNN.

В результате погибли восемь человек. Пострадали более 10 человек.

Mayor Bill de Blasio on the New York attack: “This was an act of terror” https://t.co/r4MnXifVC2 — CNN Politics (@CNNPolitics) October 31, 2017

В центре Нью-Йорка у мемориала Всемирного торгового центра пикап въехал в людей. Мужчина сначала въехал на велосипедную дорожку, сбив нескольких велосипедистов, потом проехал еще один квартал и врезался в школьный автобус.

После этого он вышел из машины и стал размахивать предметом, похожим на пистолет. Как стало известно позднее, он был вооружен пистолетом для пейнтбола. Мужчину задержала полиция.

Дополняется