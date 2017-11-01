Новая газета

Власти Нью-Йорка признали наезд на людей на Манхэттене терактом

Общество

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио признал наезд на людей на Манхэттене терактом, передает CNN.

В результате погибли восемь человек. Пострадали более 10 человек.

В центре Нью-Йорка у мемориала Всемирного торгового центра пикап въехал в людей. Мужчина сначала въехал на велосипедную дорожку, сбив нескольких велосипедистов, потом проехал еще один квартал и врезался в школьный автобус.

После этого он вышел из машины и стал размахивать предметом, похожим на пистолет. Как стало известно позднее, он был вооружен пистолетом для пейнтбола. Мужчину задержала полиция.

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теракт , сша
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