Устроивший теракт в Нью-Йорке оставил записку о преданности ИГ

Подозреваемый в атаке в Нью-Йорке оставил записку или даже несколько записок внутри пикапа о преданности «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщают американские СМИ.

Так, собеседники в правоохранительных органах рассказали CNN, что в пикапе обнаружили записку на английском, в которой шла речь о преданности ИГ. The New York Times со ссылкой на два источника утверждает о двух записках на арабском языке. Вместе с тем следователи не нашли «прямых» доказательств о связи случившегося с ИГ. По их мнению, мужчина был «вдохновлен» идеями исламистов.

Напомним, в результате наезда пикапа на беговую дорожку на Манхэттене погибли восемь человек, пострадали как минимум 11. После наезда мучина выскочил из машины на улицу. По данным полиции, в одной руке у него было пейнтбольное ружье, а в другой — пневматическое. Мужчина выкрикивал «Аллах Акбар!».

Наезд на людей на Манхэттене совершил 29-летней уроженец Узбекистана по имени Сайфулло Хабибулаевич Саипов, который прибыл в США в 2010 году. По информации американских СМИ, Саипов после приезда в Америку обосновался в городе Тамп в штате Флорида, где получил водительские права. Последнее время он жил в городе Патерсон (штат Нью-Джерси), где работал водителем Uber. Саипов признавал себя виновным в двух ДТП в Пенсильвании. Издание The Daily Beast публиковало фотографию водительских прав уроженца одной из стран СНГ.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио признал наезд на людей на Манхэттене терактом, а президент США Дональд Трамп распорядился ужесточить пограничный контроль.

Максим Прошкин