В Пентагоне объяснили сбор биологического материала россиян

США собирали биологический материал непреднамеренно, он нужен был для изучения опорно-двигательного аппарата, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя учебного авиационного командования ВВС США Бо Дауни.

Исследованием занимается 59-ая медицинская авиагруппа для выявления «различных биомаркеров, связанных с травмами». Для изучения нужны были наборы образцов, причем первый набор уже был у США.

«Поскольку первоначально поставщик предоставил образцы из России, подходящие для изначальной группы заболеваний, то и контрольная группа образцов также должна быть российского происхождения», — сказал Дауни.

Таким образом в США отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что иностранцы уже давно собирают по всей стране биологический материал россиян. Глава государства охарактеризовал такую деятельность как «целенаправленную и профессиональную».

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что информацию о сборе биоматериала Путин получил от спецслужб. По словам пресс-секретаря, этим сбором занимаются представители неправительственных организаций.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что правительство уже разрабатывает законопроект о биологической безопасности россиян.

Максим Прошкин