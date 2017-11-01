Жителей Крыма предупредили о возможном энергодефиците из-за холодов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове из-за холодов может возникнуть дефицит электроэнергии. Слова Аксенова передает РИА Новости.

«Дефицит небольшой может быть для промышленных предприятий, коммерческого сектора, но жилому фонду, учреждениям образования, здравоохранения ничего не угрожает», — сказал глава Крыма.

По его словам, «Крымэнерго» уже составил график ограничений, так как дефицит может быть от 200 до 300 МВт в пике нагрузки.

Ранее министерство топлива и энергетики Крыма также предупредило о проблемах подачи электроэнергии зимой, а местные власти не исключали обесточивания жилья и социальных объектов.

Напомним, в августе Минэнерго России приняло решение ввести график временного отключения энергоснабжения из-за превышения допустимой нагрузки на высоковольтных линиях. Тогда в Крыму температура воздуха достигала 38-40 градусов.

Об отключении электричества в крупнейших городах Крыма сообщалось 28 июля. В тот день в Симферополе отключились светофоры, встали троллейбусы, закрылись продуктовые магазины.

Максим Прошкин