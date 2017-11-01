Предприниматели Турции предложили отменить систему «все включено»

Бизнесмены в Турции выступили за отмену системы «все включено» (all inclusive), потому что она мешает получать полноценную выгоду от туризма, передает турецкая газета Sozcu.

Система «все включено», которую ввели в стране практически на всех курортах с 90-х годов, может помешать Турции попасть в пятерку лучших стран по доходам от туризма к 2023 году.

Предприниматели жалуются, что туристы «путешествуют» только между аэропортом и отелем, практически из него не выходят, тем самым они лишают возможности зарабатывать местным предпринимателям.

«Если отказаться от системы «все включено», туристы покинут отели и начнут, в том числе, посещать магазины. Это оживит бизнес и национальную экономику», — сказал газете председатель турецкой ассоциации торговцев и ремесленников Бендеви Паландокен.

Издание отмечает, что чаще всего ради системы «все включено» в страну приезжают туристы из России и Германии.

Максим Прошкин