В России вступил в силу закон о блокировках анонимайзеров

В России с 1 ноября начал действовать пакет поправок «Об информации, информационных технологиях и защите информации», в котором регулируются некоторые правила использования анонимайзеров, в том числе частных VPN-сервисов.

Согласно документу, те, кто предоставляет доступ к технологиям обхода блокировок, обязаны ограничивать доступ к запрещенным сайтам. Для контроля за соблюдением закона провайдеров будут просить подключаться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС).

После обращение правоохранительных органов Роскомнадзор будет высылать официальную просьбу, после которой провайдеру дается три дня на подключение к ФГИС, после чего он передает ведомству данные о владельце анонимайзера.

Затем Роскомнадзор будет направлять уведомление уже самому владельцу анонимайзера, чтобы тот в течение 30 дней подключился к ФГИС и закрыть доступ к запрещенным сайтам. Поисковики также обяжут подключаться к новой системе.

При несоблюдении требований Роскомнадзор будет блокировать анонимайзеры.

Максим Прошкин