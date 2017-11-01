Новая газета

В Крыму повредили два газопровода

Общество

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На полуострове Крым повредили второй газопровод, не исключено, что это была диверсия, передает РИА Новости слова главы обслуживающей компании «Крымгазсети» Сергея Тарасова.

По его словам, специалисты изучают место повреждения трубы в районе села Запрудное, которое находится на южном берегу Крыма.

О подрыве первой газопроводной трубы сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). Утром 1 ноября была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты.

В результате без газа остались 1,2 тысячи человек. Также обрушились две линии электропередачи, которые используются для энергоснабжения Алушты и всего южного берега Крыма.

Специалисты компании пообещали восстановить работу газопровода до вечера. В качестве одной из версий причин произошедшего называлась диверсия.

Максим Прошкин

Теги:
диверсия, газопровод, крым
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