В Крыму повредили два газопровода
На полуострове Крым повредили второй газопровод, не исключено, что это была диверсия, передает РИА Новости слова главы обслуживающей компании «Крымгазсети» Сергея Тарасова.
По его словам, специалисты изучают место повреждения трубы в районе села Запрудное, которое находится на южном берегу Крыма.
О подрыве первой газопроводной трубы сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). Утром 1 ноября была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты.
В результате без газа остались 1,2 тысячи человек. Также обрушились две линии электропередачи, которые используются для энергоснабжения Алушты и всего южного берега Крыма.
Специалисты компании пообещали восстановить работу газопровода до вечера. В качестве одной из версий причин произошедшего называлась диверсия.
Максим Прошкин