«МК»: семья погибшего сотрудника ДПС на Новом Арбате получила квартиру и несколько миллионов рублей

Семья сотрудника ДПС, которого насмерть сбил Mercedes представительского класса на Новом Арбате, получила комфортабельную трехкомнатную квартиру в новостройке, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на неназванные источники.

Газета утверждает, что МВД выделило семье погибшего два млн рублей, а ФСБ четыре млн рублей, а также жене назначили пенсию до 18-летия детей.

«Мы остались довольны. Помимо солидной компенсации мне и супругу назначили пожизненную пенсию по потере кормильца. Все выплаты уже получаем», — приводит МК слова мамы погибшего инспектора.

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Напомним, несчастный случай произошел 25 сентября. Mercedes двигался со скоростью около 120 км/ч по разделительной полосе магистрали в сторону области. По данным СМИ, на машине были номера правительственной серии АМР.

В результате на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара был сбит сотрудник ГИБДД. После ДТП водителя иномарки увезли на машине с госномером АМР. Оба автомобиля принадлежат к войсковой части, имеющей отношение к Федеральной службе безопасности (ФСБ).

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на новость про сбитого насмерть сотрудника ДПС, и добавили, что это «не вопрос администрации президента».