Жителя Челябинской области осудили за попытку вступить в полк «Азов» на Украине

Суд в Челябинской области приговорил к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима мужчину за попытку вступить в украинский полк «Азов». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, передает Интерфакс.

По данным ФСБ, житель Челябинской области придерживается идеологии национал-социализма. В ноябре 2014 года он приехал на Украину, чтобы стать наемником и участвовать в боевых действиях в составе «Азова». Однако в полк его не приняли: выяснилось, что мужчина не обладает необходимыми боевыми навыками. В суде агентству уточнили, что подсудимый решил вступить в состав вооруженного формирования из корыстных побуждений.

В следующем году житель области снова привлек внимание ФСБ, когда сделал репосты на своей странице в соцсетях экстремистских информационных материалов, распространение которых запрещено в России.

Суд признал мужчину виновным по статьям «покушение на участие в качестве наемника в вооруженном конфликте», «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности».

Напомним, изначально сформированный из добровольцев в мае 2014 года батальон «Азов» осенью того же года стал полком и вошел в состав Национальной гвардии Украины.