Трамп распорядился ужесточить проверки иностранцев после теракта в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп после теракта в Нью-Йорке распорядился ужесточить проверки иностранцев, въезжающих в страну.

«Только что поручил органам внутренней безопасности усилить программу и без того крайне тщательных проверок. Быть политкорректным хорошо, но только не в этом случае!» — написал президент США в твиттере.

В своей предвыборной кампании Трамп призывал к введению программы «экстремальных проверок» потенциальных иммигрантов. Сразу после вступления в должность он подписал указ, временно запрещающий въезд в США беженцам и гражданам семи мусульманских государств. Это привело к массовым протестам. Позднее судья Джеймс Робарт отменил указ Трампа.

Смягченная версия этого документа вступила в силу в июле. В сентябре Вашингтон расширил список государств, для граждан которых въезд на территорию страны будет ограничен. В него впервые вошли Венесуэла, КНДР и Чад. Как и ранее, запрет распространяется на граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали. Из списка стран был убран Судан.

Накануне в центре Нью-Йорка произошел теракт. В результате погибли восемь человек, еще 11 пострадали. 29-летней уроженец Узбекистана по имени Сайфулло Хабибулаевич Саипов въехал в людей. Сначала он сбил нескольких велосипедистов, потом проехал несколько кварталов и врезался в школьный автобус. После этого он вышел из машины, размахивая оружием, и кричал «Аллах акбар».

По информации СМИ, в пикапе полиция нашла записку на английском, в которой шла речь о преданности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Сайфулло Саипов приехал в США в 2010 году. После переезда он жил в городе Тамп в штате Флорида, последнее время он работал водителем Uber в городе Патерсон штат Нью-Джерси.