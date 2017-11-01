В Россельхознадзоре назвали голод возможной причиной смерти нерп на Байкале

Причиной массовой гибели нерп на Байкале в Иркутской области и в Бурятии мог стать их отказ от питания. Об этом заявил глава отдела ветнадзора по Иркутской области территориального управления Россельхознадзора Сергей Грохотов, передает ТАСС.

«При патологоанатомическом вскрытии изменений внутренних органов не было выявлено. Конечная причина их гибели - остановка сердца. Есть предположение, что к ней привело отсутствие аппетита у животных: желудочно-кишечный тракт при вскрытии был пустой. Фактически они умерли от истощения», — пояснил Грохотов.

По словам представителя ведомства, теперь специалисты выясняют, что заставило животных отказаться от пищи.

«Мы считаем, что исследовать нужно пищевую цепочку. Нерпа питается бычками и голомянкой. Возможно, они способствовали внесению в организм каких-то веществ, из-за чего нерпа могла отказаться от них», — предположил Грохотов, отметив, что проводить химико- токсикологические исследования пищевой цепочки нерп Россельхознадзор будет при содействии Госрыбцентра.

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Ранее сообщалось, что на южном побережье Байкала в Иркутской области и Бурятии нашли более 130 мертвых нерп. Росрыболовство, ветеринарные службы Иркутской области и Росприроднадзор начали проверку причин гибели животных. Акваторию озера Байкал также обследовала Западнобайкальская природоохранная прокуратура.

Биологи Иркутского среди предварительных причин назвали результат естественного отбора. По подсчетам ученых, сейчас популяция байкальской нерпы насчитывает примерно 130 тысяч особей, в то время как ее оптимальная величина — 50-60 тысяч животных, считают специалисты.

Напомним, в 1980-х годах также были случаи массовой гибели байкальских нерп. Тогда причиной смерти животных стал вирус чумы плотоядных.